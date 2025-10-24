朝、布団から出たくない時期になってきましたね。けさも冷え込みが強まっていて、栃木県の土呂部では、０℃を下回り、関東で今シーズン初めての氷点下となりました。さらに、昨夜は、札幌で初雪が観測されました。平年よりも5日早い観測です。きょうの朝は、ひんやりとした体感ですが、日中は気温が上がり、日差しにほっとできるところが多くなりそうです。きょうも一日の気温の差が大きくなります。朝晩は、厚手の上着があると安