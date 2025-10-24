◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）1アンダーで25位発進の渋野は1メートルのパーパットを2回も外すなどパットに足を引っ張られた。「ショットが先週に比べたら凄くマシになってたので、そこのところで何とかこのスコアで回れました」。今季は自己ワーストタイの5試合連続予選落ちを喫するなど苦戦が続くが、前日のプロアマ戦で巨人