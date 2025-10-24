高市早苗首相、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は23日の記者会見で、トランプ大統領が27〜29日に東京を訪問し、高市早苗首相と28日午前に会談すると正式に発表した。高市氏の首相就任後、初の対面での首脳会談となる。トランプ氏の来日は2019年6月に大阪市で開かれた20カ国・地域首脳会議（G20大阪サミット）に参加して以来で、今年1月に発足した第2次政権では初めて。急速に軍