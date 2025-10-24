◇東都大学野球最終週第3週青学大2―0亜大（2025年10月23日神宮）2回戦1試合が行われた。青学大が亜大を2―0で下し、1勝1敗とした。来年のドラフト候補に挙がる最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（3年）が3安打完封勝利をマークした。24日の最終戦に勝てば、勝ち点4の9勝3敗でリーグ史上3度目の6季連続優勝。負ければ勝ち点4の8勝3敗で日程を終えた国学院大が6季ぶりの優勝となる。 負ければ優勝を逃す大一番で右腕の鈴木が