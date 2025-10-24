【ベルリン共同】バルト3国のリトアニアの軍当局は23日、ロシア軍の戦闘機スホイ30と空中給油機イリューシン78の計2機が同日夕、リトアニア領空を約700メートル、18秒間にわたって侵犯したと発表した。リトアニアは北大西洋条約機構（NATO）加盟国で、同国周辺の警備に当たっていたスペイン軍の戦闘機が緊急発進（スクランブル）して対応した。リトアニアのルギニエネ首相はフェイスブックでロシアについて「国際法を無視し、