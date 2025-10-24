【緊急銃猟の条件】緊急銃猟は、鳥獣保護管理法に定める人の生活圏にクマなどの危険鳥獣が侵入または侵入するおそれが大きいこと、緊急性が認められることなど、これら４つの条件すべてを満たした場合に、市町村の責任で実施可能となります。 【緊急銃猟のイメージ】こちらの図は河川敷での緊急銃猟のイメージですが、手順として市町村は通行禁止などの範囲を決めて、住民を禁止区域外に避難させるなど安全を確保し