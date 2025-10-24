第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズの対戦。ロジャーズセンターでブルージェイズの第1戦先発に決まったトレイ・イエサベージ投手（22）が記者会見を行った。ルーキー右腕は「監督室に呼ばれて、“第1戦を任せる”と言われた。昨日のことだ。チームが私を信頼してくれたことを聞いて、本当に興奮した。立ち上がって