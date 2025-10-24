前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」が2日目を迎える。注目は12Rだ。超強力な近畿トリオが中心。菊池も積極的だが、脇本と古性に任された以上は寺崎も後手には回らない。トップスピードの違いを生かして主導権を奪い、最後は脇本―古性で抜け出す。吉田の抜け出しには注意が必要。踏み合いが長引けば犬伏の一撃。＜1＞古性優作周回中の感覚は悪くなかったと思うけど弱かったですね。気合入れて