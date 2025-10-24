ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（４５）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）のドジャースとの本拠地でのワールドシリーズ第１戦の先発を新人右腕のトレイ・イエサベージ投手（２２）に託すと発表した。ドジャースはブレーク・スネル投手（３２）が先発することがすでに発表されている。大谷翔平と初対戦となるイエサベージ。９月１５日（同１６日）の敵地・レイズ戦でメジャーデビューしたばかりの新人