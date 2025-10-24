NY株式23日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均46783.11（+192.70+0.41%） ナスダック22971.16（+230.76+1.01%） CME日経平均先物49170（大証終比：+500+1.02%） 欧州株式23日終値 英FT100 9578.57（+63.57+0.67%） 独DAX 24207.79（+56.66+0.23%） 仏CAC40 8225.78（+18.91+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.482（+0.038） 10年債 3.993（+0.044） 30年債 4.575