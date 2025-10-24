【サンパウロ共同】アルゼンチン大統領府は23日、ミレイ大統領に辞表を提出したウェルテイン外相の後任にパブロ・キルノ経済副大臣（金融担当）を充てる人事を発表した。経済活性化や欧米諸国との関係深化を進めるため、外務省と経済省の連携強化を図る狙い。アルゼンチンで26日に実施される中間選挙後の27日にウェルテイン氏が辞任し、キルノ氏が外相に就任する見込み。地元メディアによると、アルゼンチンが直面する経済危