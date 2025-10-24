開幕戦から1番車の逃げ切り3連発が決まったかと思えば、4Rでは驚がくの50万車券が飛び出した。短走路でドームの前橋が舞台のG1は激しい動きのオンパレード。初日6R3着の森田優弥は「スイッチが入ってしまった。変に（位置を）こだわった分、脚に来ていて、トップスピードに乗り切らなかった」と猛反省。今度はシンプルな走りで力を出し切る。【7R】森田が好枠を生かして俊敏に立ち回る。＜1＞―＜9＞＝＜2＞＜3＞＜4＞＜5＞