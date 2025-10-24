4勝10分け20敗で最下位に低迷し、J1残留が絶望的な状況にある新潟は23日、新潟・聖籠町のアルビレッジで26日のホーム・神戸戦に向けて一般公開して練習を行った。今季途中に加入して右サイドハーフの定位置をつかんでいるMF島村拓弥（26）は、神戸戦で右サイドから相手に脅威を与えていこうと闘志を燃やしている。加入から3カ月。4試合連続で先発を果たしていても島村は「もっとできるし、まだまだやらないといけないという気