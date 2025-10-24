ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は4日目を迎える。注目は9Rだ。宮地は3日目の2走で上位着に絡むことができなかったが、2日目の転覆の影響はなさそうだった。インから先に回れば逃げ切れる足はある。押し切るとみた。江口は2コースから差しハンドルを入れて続く。田口も動きは悪くない。2番差しで上位浮上を狙う。西山は最内を突いて道中戦に加わる。＜1＞宮地元輝伸びは良かった。4日目はもう少し乗り心