岐阜県可児市の当時33歳の女性を殺害した疑いで岐阜市の自営業立花浩二容疑者（55）と同居する内縁関係の無職神原美希容疑者（36）が再逮捕された事件で、両容疑者が女性を殺害し遺体を遺棄したとされる2024年12月以降、約2カ月で2度引っ越していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。岐阜中署捜査本部は、住居を移す際に事件との関連を疑われる物を処分した可能性もあるとみて調べる。捜査本部によると、女性は接客業