ＳｉｘＴＯＮＥＳのＪＥＳＳＥ（ジェシー＝２９）が、２４日から公開されるロッテ「クーリッシュ」の新ＷＥＢ動画「忘れられない男」篇に出演することが２３日、分かった。動画の舞台は冬の銭湯で、双子のバニラ妖精おじさんや、バニラドラゴンが登場するファンタジーストーリー。風呂上がりに「クーリッシュ」を飲んだＪＥＳＳＥの「キモティィィィ〜！」の声が響き渡る。季節は冬へ向かうがＪＥＳＳＥは「『クーリッシュ』