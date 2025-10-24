SUPER EIGHTの横山裕（44）が、柴咲コウ（44）主演のABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（11月19日午後10時配信開始）に出演する。スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く一作。横山は、芸能界を牛耳る大手事務所で働くマネジャー明石隆之を演じる。物語は週刊誌から所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受けて奔走する芸能事務所社長（柴咲）と、記者（川口春奈）の対立構造を軸に、描かれるこ