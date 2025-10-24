フィリピン出身歌手のリンダ・コラソンさん（年齢非公表）が病気のため死去したことが２３日、分かった。所属レコード会社「徳間ジャパン」が明らかにした。リンダさんはフィリピン・マニラ市出身。１９９８年に作曲家の鈴木淳さん（２０２１年死去）が主催した「歌の甲子園」でグランプリを受賞すると、以降は鈴木氏に師事し、００年に「ＳｅａＳｉｄｅＳｔｏｒｙ」でデビューを果たした。０２年には「ＦＯＲＥＶＥＲ」で