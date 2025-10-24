ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシーが出演する、ロッテ「クーリッシュ」新ＷＥＢＣＭが２４日から公開される。新ＣＭは、冬のある日に銭湯で繰り広げられるファンタジーなストーリーが描かれる。風呂上がりに「クーリッシュ」を飲むことで得られる開放感をジェシーが表現するシーンが見どころとなっている。ジェシーは自身の風呂上がりのルーチンについて「化粧水と乳液、パックを終わってから、クーリッシュをグッといただきます。