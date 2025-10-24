6人組グループ・SixTONESのJESSEが、24日より公開のロッテ『クーリッシュ』新ウェブ動画「忘れられない男」篇に出演する。撮影後のインタビューでは『クーリッシュ』をスタッフからわたされたJESSEがCMさながらの声量で「キモティィィ〜！」を響き渡らせた。【写真】銭湯を満喫するジェシー同CMは冬のある日、銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリー。不思議な双子のおじさん妖精がJESSEの目の前に現れ、さまざまな不思議