俳優の柴咲コウが主演し、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）の追加キャストが発表され、SUPER EIGHTの横山裕が出演することが決定した。横山はABEMAオリジナルドラマ初出演となり、芸能界を牛耳る大手芸能事務所に所属するベテランマネージャー役を演じる。【動画】横山裕が大手事務所マネージャー役に！インタビュー映像誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャ