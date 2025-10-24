SixTONESジェシー（29）がロッテ「クーリッシュ」新WEB動画に出演することが23日、分かった。冬の銭湯で繰り広げられるファンタジーなストーリー。風呂上がりのジェシーが「キモティィィィィィィ〜！」と爽快な表情を見せる。自身の風呂上がりのルーティンについて「化粧水と乳液、パックを終わってから『クーリッシュ』をグッといただきます。そのあとは、セリフ覚えですね。ベッドで扇風機浴びながらセリフを覚えるっていう感じ