北海道・釧路警察署は2025年10月23日、陸上自衛隊釧路駐屯地に所属する自衛官の男（37）を公務執行妨害の疑いで逮捕しました。警察によりますと、2025年10月23日午後5時すぎ、釧路市昭和中央4丁目にある商業施設の警備員から「以前、万引きした犯人が本日も当店で万引きをしました。ただ、すでに立ち去っています」と110番通報が入ったということです。通報を受け駆けつけた警察官が商業施設の駐車場を捜索し特徴の似た男を発見し