札幌・西警察署は2025年10月24日、札幌市西区居住の30代男性が現金228万円をだまし取られる詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、10月23日、男性のスマートフォンに千葉県警を名乗る男から「逮捕状が出ているので捜査二課から電話させる」などと嘘の電話があったということです。その後、「捜査二課のヤグチ」と名乗る男から電話があり「大きな詐欺事件が起きている」「3人取り押さえて、被害者が19人で8000