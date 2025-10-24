ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が23日に行われ、ザルツブルク（オーストリア）とフェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）が対戦した。ここまで2試合を消化したリーグフェーズで連敗を喫し、現在35位に沈むザルツブルク。今節はEL初勝利を狙い、ホームでフェレンツヴァーロシュと激突する。なお、同クラブに所属する北野颯太はベンチスタート。負傷中の川村拓夢と登録外のチェイス・アンリはメンバーから外れている