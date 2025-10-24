札幌・西警察署は2025年10月24日、札幌市西区西野5条3丁目で、道路を横断するクマのような動物2頭が目撃されたと発表しました。警察によりますと、23日午後10時すぎ、徒歩の中学生2人が10メートルほど先で、西野屯田通を横断するクマのような動物2頭を目撃したということです。中学生は帰宅した後、保護者に「クマを目撃した」と話し警察に通報しました。警察官が付近の警戒にあたりましたがその後の目撃情報やクマの姿は確