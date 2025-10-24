2025年10月23日午後8時半ごろ、北海道上ノ国町上ノ国の住宅街を車で走行していた女性が左側の歩道を歩くクマ1頭を目撃し警察に通報しました。警察によりますと、クマは体長1.2メートルから1.3メートルぐらいで、通報を受け警察官が駆けつけたところ近くでクマの姿を確認したということです。このため、警察と町の職員がしばらくクマを追跡しましたが、通報から2時間半後、南側の山のほうへ立ち去ったということです。