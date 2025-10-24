北海道・苫小牧警察署は2025年10月23日、韓国籍の会社員の女（47）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。23日午後1時半ごろ、苫小牧市美沢の道道130号でレンタカーが乗用車と衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故で乗用車に同乗していた恵庭市の女性（65）が胸の痛みを訴えて病院に搬送されたということです。警察はレンタカーを運転していた韓国籍の女（47）を現行犯逮捕して事故の詳しい原因