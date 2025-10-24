札幌・中央警察署は2025年10月23日、札幌市中央区に住む自称・無職の男（29）を暴行の疑いで逮捕しました。男は9月21日午後2時20分ごろ、交際する20代女性の自宅で女性の首を掴んで壁に押しつける暴行を加えたほか、9月24日午前7時半ごろから午前11時ごろまでの間、女性の顔面にゲーム機を投げつけるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女性にけがはありませんでしたが9月28日、女性が警察署を相談に訪れたことで事件