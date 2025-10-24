北海道・江差警察署は2025年10月23日、北海道・檜山振興局管内に住む40代女性が約260万円をだまし取られる詐欺事件が発生したと発表しました。女性は2025年9月中旬、マッチングアプリで日本人を名乗る男と知り合い、SNSでやり取りを始めます。その後、女性は日本人を名乗る男と結婚の約束をし、結婚資金名目で、9月25日から10月16日までの間、5回にわたって指定された口座に計約260万円を振り込んだということです。23日、女性が銀