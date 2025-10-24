北海道・函館中央警察署は2025年10月23日、渡島振興局管内居住の50代女性が現金2140万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、23日、金融機関から通報があり、警察官が女性に説明をし確認したところ、詐欺事件が発覚したということです。事件は2025年8月上旬ごろ、女性がSNSアプリに表示された「投資に関するアドバイスなどがもらえる」旨の投稿に記載されたリンクにアクセスしたことが