今季初となる漁で取れたサケを持つ木戸川漁協の組合員ら＝23日午前、福島県楢葉町の木戸川東京電力福島第1原発事故の避難指示区域だった福島県楢葉町の木戸川で今季初となるサケ漁が行われ、赤黒い婚姻色や若い銀色の計4匹が、一緒に取れたスズキと共に水しぶきを上げた。川幅数十メートルの河口付近で23日、木戸川漁協の組合員たちが合わせ網を引き、魚影が見えると「いたいた。網の下に入った。逃がすなよ」と歓声を上げた。