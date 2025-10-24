ロシアのプーチン大統領は23日、アメリカのトランプ大統領が首脳会談の中止を表明したことに対し、「戦争より対話が望ましい」と述べ、協議の継続に意欲を示しました。プーチン大統領は23日、トランプ大統領が首脳会談の中止を表明したことをめぐり、「中止ではなく延期」との認識を示しました。その上で、「戦争より対話が望ましい」「圧力ではなく、将来を見据えた真剣な話し合いができれば、多くの分野で協力できる」と呼びかけ