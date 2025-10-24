パレスチナ自治区ガザ地区の人道危機は、停戦から2週間が経った今も深刻なままです。WHO＝世界保健機関は、1万5000人以上の患者がガザ地区の外で治療を受ける必要があると警告しました。WHOのテドロス事務局長は23日の会見で、ガザ地区の飢餓や感染症は「依然として壊滅的」で、完全に機能している病院はなく、36の医療施設のうち14しか稼働していないと述べました。また、これまでに17万人以上が負傷し、少なくとも4万2000人が長