きのう夜、埼玉県滑川町で男性が殴られ、現金を奪われました。男性はけがをしていて、警察は強盗事件として男の行方を追っています。きのう午後7時半すぎ、埼玉県滑川町で「刃物で脅され、現金を奪われた」と男性から110番通報がありました。警察によりますと、男性はラーメン店を閉めたあと、駐車場に向かう際、男に後ろから殴られ、「金を出せ」とナイフのような物で脅されたということです。男性はその場から逃げましたが、追い