ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１５２．６５円付近で推移している。１５２円台後半で上値を抑えられているものの、下押す動きも限定的で高市トレードの直近高値１５３円台をうかがう展開は続いている。 エコノミストは、明日予定されている米消費者物価指数（ＣＰＩ）と、来週の主要中銀の金融政策決定が、今後のドル相場の方向性を左右する重要な要因となると述べている。明日の９月の米ＣＰＩは、１０月２９日のＦ