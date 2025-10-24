トウモロコシの根に寄生した寄生植物の「ストライガ」（右、奈良先端科学技術大学院大提供）他の植物から水や養分を奪う寄生植物が、種類が近い“仲間”には寄生しない「自己回避」の仕組みを解明したと、奈良先端科学技術大学院大（奈良県生駒市）などのチームが23日付の米科学誌サイエンスに発表した。農作物への寄生による被害を減らせると期待される。チームによると、寄生植物には他の植物から養分を吸収するための特殊な