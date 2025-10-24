NY株式23日（NY時間13:19）（日本時間02:19） ダウ平均46698.14（+107.73+0.23%） ナスダック22925.61（+185.21+0.81%） CME日経平均先物49015（大証終比：+345+0.70%） 欧州株式23日終値 英FT100 9578.57（+63.57+0.67%） 独DAX 24207.79（+56.66+0.23%） 仏CAC40 8225.78（+18.91+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.478（+0.034） 10年債 3.997（+0.048） 30年債 4.580