きのう夜、埼玉県松伏町の路上で帰宅途中の女性が車にはねられ、重傷です。車は現場から立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。きのう午後7時ごろ、松伏町松伏の県道で、「車と歩行者の事故があった」と119番通報がありました。警察によりますと、この事故で、春日部市に住む22歳の会社員の女性が頭などを強く打ち、病院に搬送されました。女性は搬送時には意識があり、会話ができる状態だったということです。