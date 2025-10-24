“虎党”で知られる俳優の渡辺謙（66歳）が10月23日、自身のX（Twitter）を更新。同日行われたプロ野球ドラフト会議で、阪神の藤川球児監督が1位指名の競合クジを引き当てたことについて「持ってんなぁ、球児監督」と唸っている。23日に行われたプロ野球のドラフト会議。“アマチュア球界No.1スラッガー”と呼ばれた目玉、創価大学・立石正広内野手（21歳）を広島、日本ハム、阪神が1巡目指名し、3球団競合の末に、藤川監督がクジ