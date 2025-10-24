大リーグ機構は23日（日本時間24日）に、24日（同25日）に行われるドジャース―ブルージェイズのワールドシリーズ初戦で13度のグラミー賞受賞、アカデミー賞ノミネート歴を持つアーティストのファレル・ウィリアムス（52）がゴスペルグループ「VoicesofFire」とともに試合前に特別パフォーマンスを行うことを発表した。ファレルは、ビショップ・イゼキエル・ウィリアムス率いるゴスペルグループ「VoicesofFire」と共に