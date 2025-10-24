きょうもポンドドルは下値模索が続き５日続落。本日は１．３３ドル台前半まで下げ幅を広げているが、目先は１０月１４日の安値１．３２５０ドル付近、その下には２００日線が来ている。本日は１．３２２０ドル付近。一方、ポンド円はリバウンドの流れを継続し、２０３円台後半まで一時上昇。高市トレードの直近高値２０５．３０円を視野に入れた動きが続いている。 前日発表の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は下振れサプ