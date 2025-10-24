24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円高の4万8980円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては338.39円高。出来高は7145枚となっている。 TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.22ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48980