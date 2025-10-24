高市早苗首相、トランプ米大統領（ロイター＝共同）高市早苗首相は、トランプ米大統領と25日を軸に電話会談する調整に入った。政府関係者が23日、明らかにした。両首脳の会談は、高市氏の首相就任後初めてとなる。日米同盟強化と「自由で開かれたインド太平洋」実現の重要性を共有。28日に日本で予定される対面での首脳会談に向けて準備を進めることを確認する見通しだ。両首脳の電話会談では、覇権主義的な行動を強める中国や