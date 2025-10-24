サミーネットワークスは、「パチよかでしょう。」オリジナルグッズの販売をUUUM公式オンラインストア『Creator Store』にて開始した。「パチよかでしょう。」は、チャンネル登録者176万人の「釣りよかでしょう。」メンバーである、とくちゃんが各回のゲストと協力し、「釣り」と「パチンコ・パチスロ実践」でミッション達成と報酬獲得を目指すバラエティコンテンツ。 当コンテンツは「777パチガブチャンネル」にて全6話(計：12本)