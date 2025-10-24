ドラフト会議でソフトバンクが交渉権を獲得した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手について、日本野球機構（NPB）の担当者は23日、交渉開始は例年6月前後の大学の公式戦終了後となると説明した。米1年目のシーズンはことし5月下旬に終了した。NPBは2023年にドラフトの規約を改定し、海外の学校に在学中の選手について契約締結の期限を延長した。佐々木とソフトバンクの締結期限は来年の7月31日となる。