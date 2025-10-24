NY株式23日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均46623.74（+33.33+0.07%） ナスダック22911.38（+170.98+0.75%） CME日経平均先物49075（大証終比：+405+0.83%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は前日終値を挟んで上下動している。一方、ＩＴ・ハイテク株には買い戻しが出ており、ナスダックは上昇。 今週から決算が本格化しているが、市場はその結果を消化する展開となっている。前日引