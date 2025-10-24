ジャイアンツは22日（日本時間23日）、新監督にテネシー大を率いていたトニー・ビテロ氏（47）が就任すると発表した。プロでコーチ経験がない大学の指導者が、直接メジャーの監督に就くのは史上初めて。ミズーリ大などでコーチを務め、18年シーズンからテネシー大を指揮。24年に全米大学選手権優勝に導くなど強豪に育てた。4年連続でプレーオフ進出を逃したジャイアンツは、9月にボブ・メルビン監督を解任していた。ブルワー