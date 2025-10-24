巨人・岡本のメジャー挑戦表明を受けて、米メディアも反応した。老舗スポーツメディア「スポーティング・ニューズ」は獲得に動く球団を予想。「一、三塁手が必要ではないが、ドジャースは近年日本選手補強に積極的。メッツも正一塁手のアロンソがFAとなり、村上の獲得にも動きそうだが一、三塁手を必要としている」と2球団の名前を挙げた。その他の候補球団としてジャイアンツ、ヤンキース、タイガースの名前も並べた。