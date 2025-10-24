阪神育成1位の東農大北海道オホーツク・神宮は、阪神の強力ピッチングスタッフに割って入るべく、早期の支配下登録を期す。「ドラフト会議前から緊張していた。指名されてホッとしている」。右横手から繰り出す最速150キロに迫る直球と、キレのある変化球が魅力。奪三振能力に優れ、先発としてだけでなく、リリーバーとしても期待がかかる。「支配下選手になって、甲子園のマウンドで投げる姿をファンの皆さまに見てもらいたい